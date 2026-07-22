Lancia il cane dal quarto piano dramma in provincia di Catania | lo aveva già fatto con un altro animale

Notizia in breve

Una donna ha lanciato un cane dal quarto piano di un edificio a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. La stessa persona aveva già compiuto un gesto analogo in passato con un altro animale. La cagna, di nome Betty Boop, è stata trovata in condizioni critiche ed è attualmente sotto cure veterinarie. La polizia ha avviato un’indagine per individuare eventuali responsabilità. Non ci sono altri dettagli sull’identità della donna o sulle circostanze dell’accaduto.