A Castiglione della Pescaia si terrà un evento letterario con scrittori e giornalisti nel salotto culturale locale. L’iniziativa si svolgerà durante l’estate, coinvolgendo pubblico e autori in incontri dedicati a libri, musica e cinema. La manifestazione mira a offrire un’alternativa alle tradizionali vacanze al mare, promuovendo momenti di condivisione e approfondimento culturale. La partecipazione è aperta e si svolgerà in diversi spazi cittadini.

Castiglione della Pescaia si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, della musica, del cinema e della letteratura. Non solo mare, ombrelloni e aperitivi, le vacanze possono essere anche un momento per dedicarsi a qualcosa da scoprire. E con il cartellone ‘Le Rassegne di Castiglione – Summer Time 2026’, il Comune propone un calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione, riunendo grandi nomi della scena italiana in quattro rassegne capaci di parlare a pubblici diversi. La musica sarà protagonista con ’ Musica di Mare ’, il salotto tra parole e note che, dopo gli appuntamenti già andati in scena con Danilo Rea e Flavio Boltro e con Stefano Fresi, si concluderà il 27 agosto con un ospite d’eccezione: Placido Domingo, uno dei più grandi interpreti della lirica mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Castiglione Racconta’. Scrittori e giornalisti nel salotto letterario

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