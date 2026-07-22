castiglione racconta si comincia a tu per tu con ciabatti e gli scrittori

Notizia in breve

Dopo la mareggiata che ha coinvolto il Premio Strega, trascinando il pulmino dei finalisti, la scrittrice Teresa Ciabatti è tornata a parlare. L’evento ha causato danni e disagi tra i partecipanti, che sono stati costretti a interrompere le attività previste. Nessuna informazione è stata fornita sui danni subiti o sulle conseguenze dell’incidente. La situazione è stata gestita dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli disponibili.