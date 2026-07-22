Castiglione Racconta si comincia A tu per tu con Ciabatti e gli scrittori
Dopo la mareggiata che ha coinvolto il Premio Strega, trascinando il pulmino dei finalisti, la scrittrice Teresa Ciabatti è tornata a parlare. L’evento ha causato danni e disagi tra i partecipanti, che sono stati costretti a interrompere le attività previste. Nessuna informazione è stata fornita sui danni subiti o sulle conseguenze dell’incidente. La situazione è stata gestita dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli disponibili.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto) Dopo la forte mareggiata che ha investito il Premio Strega, trascinando nella burrasca il pulmino dei finalisti, la scrittrice Teresa Ciabatti è tornata a parlare. Lo farà anche domani alle 19, dal palco di Piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia, non distante dalla sua natia Orbetello. Sarà la scrittrice toscana a inaugurare, in dialogo con Chiara Di Clemente, responsabile della redazione di cultura e spettacoli di Quotidiano Nazionale, la rassegna letteraria " Castiglione Racconta ". Nata da un’intuizione di Pierfrancesco De Robertis – firma QN e già direttore della Nazione – che ne cura il programma, "Castiglione Racconta" si inserisce all’interno delle "Rassegne di Castiglione – Summer Time 2026", un ciclo di eventi che spaziano tra musica, cinema, arte e cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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