Le nuove carte depositate a Brescia non hanno confermato l’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex pubblico ministero coinvolto nel caso Garlasco. L’inchiesta parallela, condotta dalla Procura locale, ha portato a un aggiornamento dello scenario investigativo, senza riscontrare elementi che sostengano l’ipotesi di corruzione. La questione rimane aperta, ma al momento non ci sono prove che colleghino l’ex pm a comportamenti illeciti.

Le nuove carte depositate a Brescia cambiano lo scenario dell’indagine. Una possibile svolta arriva dall’inchiesta parallela aperta dalla Procura di Brescia sul caso Garlasco. Le informative depositate dai Carabinieri di Pavia nelle ultime ore ridimensionerebbero infatti uno dei filoni investigativi più delicati, quello relativo all’ipotesi di corruzione che coinvolgeva l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Secondo quanto emerge dagli atti, non sarebbero stati trovati elementi determinanti in grado di sostenere l’accusa secondo cui il magistrato avrebbe favorito Andrea Sempio nell’ambito del procedimento conclusosi nel 2017 con l’archiviazione della sua posizione per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Garlasco, svolta nell’inchiesta: nessun riscontro sull’ipotesi di corruzione per l’ex pm Venditti

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Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

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