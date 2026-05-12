Oggi gli interrogatori di garanzia nell’inchiesta su ipotesi di tangenti a Martina Franca Richieste misure cautelari

Da noinotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Taranto si sono svolti gli interrogatori di garanzia nell’ambito di un’indagine su presunte tangenti a Martina Franca. Sono stati ascoltati sei persone: un funzionario del Comune di Martina Franca, per il quale è stata richiesta la carcerazione, e cinque altri accusati di averlo corrotto, per i quali si è chiesta la misura degli arresti domiciliari. La situazione si concentra su questa vicenda giudiziaria e sulle richieste di misure cautelari avanzate dall’accusa.

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Oggi a Taranto gli interrogatori di garanzia. Vengono ascoltati in sei: un funzionario del Comune di Martina Franca, per il quale l’accusa chiede la misura cautelare in carcere; cinque accusati di averlo corrotto, per i quali l’accusa chiede la misura degli arresti domiciliari. L’inchiesta riguarda affidamenti di lavori nel settore del verde pubblico a Martina Franca.           L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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