Terremoto a Castel Volturno | si dimettono sindaco e giunta

Dopo la richiesta di misura cautelare nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti per incarichi pubblici, il sindaco di Castel Volturno e tutta la giunta si sono dimessi. La decisione è stata presa poche ore dopo l'annuncio dell'indagine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il terremoto politico è arrivato nel giro di poche ore. Dopo la notizia della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura nell’inchiesta sulle presunte mazzette in cambio di incarichi pubblici, il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, e l’intera giunta hanno rassegnato le dimissioni. La decisione arriva successivamente l’esplosione del caso giudiziario che vede il primo cittadino indagato per corruzione insieme all’ingegnere Daniele De Caprio. Le dimissioni aprono ora una nuova fase per il Comune di Castel Volturno, con l’ente che si avvia verso il commissariamento in attesa delle prossime decisioni sul piano giudiziario e amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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