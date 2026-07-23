Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver scappato a bordo di uno scooter e aver ferito un carabiniere durante un inseguimento a Castel Volturno. L’episodio è avvenuto nella serata del 22 luglio nella zona di Pescopagano, dove i militari del Reparto Territoriale di Mondragone hanno inseguito il motociclo. L’uomo è stato fermato e arrestato, mentre il carabiniere ferito è stato soccorso.

È stato un inseguimento ad alta tensione quello che, nella tarda serata di ieri 22 luglio, ha visto impegnati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nelle strade della località Pescopagano, nel comune di Castel Volturno. In manette è finito un 36enne. Durante il pattugliamento lungo viale Michelangelo, i militari dell’Arma hanno notato un motociclo di colore nero il cui conducente, accortosi della loro presenza, avrebbe accennato ad un repentino cambio di direzione. All'intimazione dell'alt, l'uomo alla guida ha invece di fermarsi ha accelerato improvvisamente, dando inizio a una pericolosa fuga. Ne è scaturito... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, in sella a uno scooter scappa e ferisce un carabiniere: arrestato 36enne

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