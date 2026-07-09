Un uomo di 36 anni è stato arrestato in centro a Catania mentre tentava di rubare uno scooter parcheggiato. La Polizia di Stato è intervenuta e ha fermato il soggetto prima che riuscisse a portare via il veicolo. Il tentativo di furto si è verificato nel cuore del centro storico. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori incidenti. La Polizia ha condotto l’uomo in commissariato per i provvedimenti del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto sventato nel centro storico. Ha provato a rubare uno scooter appena parcheggiato nel centro storico di Catania, ma il suo piano è stato interrotto dall’intervento della Polizia di Stato, che lo ha colto sul fatto e lo ha arrestato. Protagonista della vicenda è un uomo di 36 anni, di nazionalità straniera e residente da tempo in città, fermato con l’accusa di tentato furto aggravato. Il mezzo preso di mira in via Adua. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il proprietario dello scooter aveva lasciato il mezzo parcheggiato in via Adua per trascorrere la serata in uno dei locali del centro. Il 36enne avrebbe atteso che il proprietario si allontanasse prima di avvicinarsi al motociclo, iniziando a manomettere il blocchetto di accensione con l’obiettivo di impossessarsi del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, tenta di rubare uno scooter in pieno centro: 36enne arrestato dalla Polizia

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