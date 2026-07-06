Teverola scappa all’alt in sella a scooter rubato e si schianta contro auto dei carabinieri | arrestato

Un uomo a Teverola è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo in sella a uno scooter rubato. Alla vista delle forze dell’ordine, ha accelerato e ha tentato di scappare, ma si è schiantato contro un’auto dei Carabinieri. L’incidente ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che è stato condotto in caserma. Lo scooter è risultato rubato e l’uomo è stato accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha provato a sottrarsi al controllo dei Carabinieri con una fuga improvvisa, ma la corsa è terminata dopo pochi metri contro un'auto di servizio dell'Arma. È l'epilogo dell'intervento eseguito nella tarda serata di ieri, domenica 5 luglio a Teverola dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, che hanno arrestato un 20enne del casertano, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e fatte salve le successive determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e della criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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