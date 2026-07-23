L'istanza punta a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena in attesa che venga definita la richiesta di grazia avanzata dalla difesa Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sull'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, il 16 settembre udienza per il differimento della pena, Salvini: “Valuto candidatura con la Lega”

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