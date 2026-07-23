Caso Roggero il 16 settembre udienza per il differimento della pena Salvini | Valuto candidatura con la Lega
Il 16 settembre si terrà un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena presentata dalla difesa di una persona coinvolta nel caso Roggero. La richiesta mira a ottenere una sospensione dell'esecuzione in attesa di una decisione sulla richiesta di grazia avanzata dalla difesa. Il leader di un partito ha dichiarato di valutare una possibile candidatura legata alla vicenda.
L'istanza punta a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena in attesa che venga definita la richiesta di grazia avanzata dalla difesa Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sull'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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