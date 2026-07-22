Roggero resta in carcere respinta la richiesta di differimento della pena L’appello del procuratore di Milano | Abbassare i toni

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale ha respinto la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, che quindi rimane in carcere. La decisione si basa sulla mancanza di elementi che dimostrino urgenza o necessità di scarcerazione, secondo quanto indicato dalla corte. Il procuratore di Milano ha commentato la vicenda chiedendo di abbassare i toni nel dibattito pubblico.

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Torino, 22 luglio 2026 – "Non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili” per scarcerare Mario Roggero. Con queste motivazioni l’ Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento della pena  con richiesta di sospensione “urgente”  per il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio di Grinzane Cavour (Cuneo) e averne ferito un terzo. È una prima decisione provvisoria, gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, per i passaggi successivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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