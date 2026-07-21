Milano ha rinviato gli atti a Torino riguardo alla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La decisione si è resa necessaria a causa di uno scontro di competenze tra le due città sulla gestione della pratica. La richiesta di grazia e il relativo differimento sono ora in attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità torinesi.

Si complica il percorso della richiesta di differimento della pena presentata nell’ambito della domanda di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante il tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour il 28 aprile 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato di non essere competente a esaminare l’istanza e ha rinviato gli atti ai colleghi di Torino, aprendo un nuovo passaggio procedurale nella vicenda. La decisione nasce da una questione esclusivamente legata alla competenza territoriale. La richiesta, firmata dalla difesa di Roggero, era stata trasmessa dalla Sorveglianza di Torino a quella di Milano quando il gioielliere non era ancora entrato nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Thesocialpost.it - Caso Roggero, Milano rinvia gli atti a Torino: sulla richiesta di differimento della pena è scontro di competenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, Meloni: “Pena sproporzionata, sulla grazia ho detto a Nordio di andare avanti”Il presidente del Consiglio ha commentato la condanna a otto anni per un pedofilo e quella di meno di dieci anni per stupri di gruppo, criticando la...

Caso Roggero, Meloni sulla grazia: "Ho chiesto io a Nordio di procedere, pena sproporzionata, valutare stress e paura"La presidente del Consiglio ha riferito di aver chiesto al ministro della Giustizia di valutare la concessione della grazia per il gioielliere...

Temi più discussi: Mario Roggero si è costituito a Bollate. Ministero: 'L'iter per la grazia non è ancora partito'; La moglie di Roggero ha depositato la domanda di grazia. Il gioielliere 72enne a Bollate dopo la richiesta di rinvio; Caso Roggero: sequestrati 50mila euro su conto tunisino; Roggero, condanna confermata. Vannacci medita di candidarlo.

Caso Roggero, sequestrati 50mila euro inviati in Tunisia reddit

I gestori cinesi di un bar condannati per aver ucciso un ladro con 44 forbiciate: il confronto con l'altro caso RoggeroC’è una vicenda recente che presenta molte analogie con quella del gioielliere di Grinzane Cavour: quella di Shu Zou e Liu Chongbing, i due commercianti che nell’ottobre del 2024 hanno inseguito e ass ... today.it

Caso Milano e caso Roggero: due vicende simili sul confine tra difesa e vendettaMilano e Grinzane Cavour tornano al centro del dibattito sulla legittima difesa dopo il caso dei gestori cinesi di un bar condannati per aver ... bigodino.it