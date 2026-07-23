Matteo Renzi ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori, facendo riferimento alle visite di un altro politico in carcere. Durante il talk televisivo, Renzi ha lanciato una battuta provocatoria sulla durata della detenzione, sottolineando le 14 anni di condanna con l'aggravante. La discussione si è concentrata sulle differenze nelle modalità di visita in carcere tra i politici.

Matteo Renzi, ospite su La7 nel talk In Onda, ha attaccato Matteo Salvini, snocciolando una battuta velenosa sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori. In particolare, il leader di Italia Viva ha fatto del sarcasmo sulle visite in carcere al condannato del ministro dei Trasporti. Matteo Renzi contro Salvini: cosa ha dichiarato il leader della Lega La battuta di Renzi sulle visite di Salvini a Roggero Renzi: "Sinistra chiara sulla tutela dell'ordine pubblico" Matteo Renzi contro Salvini: cosa ha dichiarato il leader della Lega A In onda sono state fatte ascoltare le dichiarazioni di Salvini, che nelle scorse ore ha fatto tappa in questura a Bologna per difendere la polizia, parlando del caso della morte di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Caso Mario Roggero, Matteo Renzi provoca sulle visite di Salvini in carcere: "14 anni con l'aggravante"

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Enrico Ruggeri interviene su Mario Roggero, a questo punto mi aspetta che Nicola Roggero si esprima sul caso di Matteo Ruggeri x.com

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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