Matteo Salvini ha dichiarato che stanno valutando una possibile candidatura di Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori. Salvini si è espresso a favore del 72enne, che ha ricevuto la condanna definitiva. Roggero è stato giudicato colpevole di aver ucciso durante un tentativo di rapina. La proposta di Salvini ha suscitato reazioni politiche e mediatiche.

Matteo Salvini si schiera saldamente al fianco di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori. Oltre all’ipotesi grazia, il leader della Lega cerca anche altre strade: “Stiamo valutando se la normativa permette una candidatura”. Matteo Salvini su Mario Roggero Intervenendo ai microfoni di Radio Cusano, durante il programma Battitori Liberi, Salvini ha definito il caso Roggero emblematico di una situazione che, a suo avviso, riguarda molti cittadini vittime di rapine e aggressioni. “Non mi piace arrivare su Radio Cusano lanciando la provocazione o la soluzione a portata di mano se non ha le gambe per camminare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mario Roggero condannato per omicidio, Matteo Salvini provoca con l'idea candidatura: "Stiamo valutando"

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Gioielliere uccise due banditi: condannato. L'appello sui social prima della Cassazione

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