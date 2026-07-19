Matteo Salvini ha visitato nuovamente il penitenziario di Bollate, incontrando il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. È il secondo giorno consecutivo che il leader politico si reca nel carcere milanese. La condanna definitiva riguarda il suo coinvolgimento in un episodio di omicidio legato a una rapina.

Matteo Salvini, per il secondo giorno consecutivo è ritornato da Mario Roggero nel penitenziario milanese di Bollate per incontrare. Il gioielliere 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. «Essere condannati a 14 anni e 9 mesi a 72 anni significa sostanzialmente l'ergastolo - ha affermato il leader della Lega -. Mi sembra assolutamente eccessivo. E quindi la richiesta di valutare un provvedimento di clemenza, fatte salve le sentenze passate in giudicato, mi sembra non solo un'opzione politica». E ha continuato: «Nessun incidente. Sappiamo benissimo tutti, a partire dal ministro della Giustizia, chi ha il potere di concedere la grazia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Roggero, Matteo Salvini torna al carcere di Bollate a Milano per il secondo giorno consecutivo: «14 anni per lui è ergastolo»

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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