Caso Fakir spuntano nuovi video Card Parolin | puntare alla verità
Nuovi video raffigurano i momenti della morte di Fakir, che verranno analizzati nell’autopsia in programma domani. Il Segretario di Stato vaticano ha dichiarato che si deve arrivare alla verità, sottolineando che la violenza non porta a nulla.
La morte di Fakir. Spuntano altri video che mostrano quei momenti tragici. Domani verrà eseguita l’autopsia. Sul caso è intervenuto anche il Segretario di Stato vaticano, il cardo Pietro Parolin: “Si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno”. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Caso Fakir, spuntano nuovi video. Card. Parolin: puntare alla verità
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