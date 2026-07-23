La morte di Fakir. Spuntano altri video che mostrano quei momenti tragici. Domani verrà eseguita l’autopsia. Sul caso è intervenuto anche il Segretario di Stato vaticano, il cardo Pietro Parolin: “Si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno”. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Fakir, spuntano nuovi video. Card. Parolin: puntare alla verità

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Caso Fakir. Piantedosi e Nordio dicono: Non c’è un modello Ice in Italia, qui nessuno è al di sopra della legge. Il New York Times, l’organo di stampa più importante al mondo che piace a Meloni e agli sfascisti italiani sono quando parla bene di Giorgia, ha p x.com

Caso Fakir, auto date alle fiamme e 11 feriti negli scontri dopo il corteo verità e giustizia reddit

Caso Fakir, intervengono i ministri di giustizia e dell'interno: Non c’è un modello Ice in ItaliaLe manifestazioni di sostegno alla famiglia Fakir diventano violente, Nordio e Piantedosi sminuiscono lo scudo penale applicato agli agenti e agli operatori sanitari che hanno assistito alle richieste ... msn.com