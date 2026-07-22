Un mese prima della sua morte, un uomo aveva chiesto aiuto per problemi psichiatrici. Il 20 giugno era stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale di Bologna con ferite al polso considerate compatibili con autolesioni. Prima dell’arresto, sono stati diffusi nuovi video che cambiano la narrazione degli eventi.

Un mese prima della morte, Abderrahim Fakir aveva già chiesto aiuto per un problema psichiatrico. Il 20 giugno era arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, con ferite a un polso ritenute compatibili con gesti autolesionistici. Non risultava seguito dal Centro di salute mentale, ma aveva domandato di parlare con uno psichiatra. L’accesso era stato registrato come codice azzurro, elemento ora entrato nella ricostruzione del caso. Domenica 19 luglio, nei garage di via Svevo al Pilastro, alcuni filmati diffusi da La7 e dalla Rai lo mostrano a terra, senza scarpe e in evidente stato confusionale. Fakir urla “Aiuto”, porta più volte le mani alla testa e sembra dire “Aiuto, mi vogliono ammazzare”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Fakir morto a Bologna, spuntano nuovi video prima dell’arresto: cambia tutto

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