Caso Delmastro | la procura di Roma è pronta a chiedere il conflitto di attribuzione L’ipotesi se la Camera salva l’ex sottosegretario alla Giustizia

La Procura di Roma è pronta a valutare la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale qualora la Camera confermi il diniego all’acquisizione delle chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e Andrea Caroccia. La decisione dei magistrati arriverà solo dopo il voto dell’Aula di Montecitorio, previsto tra una settimana, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla magistratura. Il precedente e il salvataggio ieri in Giunta per le autorizzazioni. Un primo stop era arrivato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, che nella seduta di ieri ha respinto... 🔗 Leggi su Open.online

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Bartolozzi, Corte Costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera sul caso AlmasriLa Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera riguardo al caso Almasri.

Temi più discussi: Delmastro, giunta Camera nega uso chat con Caroccia. Bagarre in Aula; La maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati su acquisizione chat Delmastro-Caroccia; Delmastro: la giunta Camera dice no al sequestro delle chat; La Giunta dice no ai magistrati su Delmastro, bagarre in Aula.

Caso #Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia e il ristoratore Caroccia, indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di v x.com

La maggioranza vieta alla Procura di Roma di utilizzare le intercettazioni tra il sottosegretario Delmastro e un ristoratore in carcere per mafia. reddit

Caso Delmastro. Pirondini: Governo Meloni sta scudando proprio amico di fronte a un’indagine per mafiaProseguendo nel suo intervento, Luca Pirondini ha anche aggiunto: Se non hanno nulla da nascondere autorizzino la procura ... secolo-trentino.com

Caso Delmastro, le chat negate ai pm infiammano le Camere. La gazzara del M5SLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat fra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle V ... msn.com