Caso Delmastro | la procura di Roma è pronta a chiedere il conflitto di attribuzione L’ipotesi se la Camera salva l’ex sottosegretario alla Giustizia

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Roma valuta di chiedere alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione se la Camera conferma il rifiuto di acquisire le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un collaboratore. La richiesta potrebbe essere presentata qualora si respingesse l’accesso ai messaggi, nell’ambito di un procedimento legato a un ex sottosegretario alla Giustizia. La decisione dipende dall’esito del voto parlamentare sulla richiesta di accesso alle conversazioni.

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La Procura di Roma è pronta a valutare la  possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale qualora  la Camera confermi il diniego all’acquisizione delle chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e Andrea Caroccia. La decisione dei magistrati arriverà solo dopo il voto dell’Aula di Montecitorio, previsto tra una settimana, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla magistratura. Il precedente e il salvataggio ieri in Giunta per le autorizzazioni. Un primo stop era arrivato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, che nella seduta di ieri ha respinto... 🔗 Leggi su Open.online

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