bartolozzi corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla camera sul caso almasri

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera riguardo al caso Almasri. La decisione arriva dopo che la maggioranza di centrodestra alla Camera ha approvato il 15 aprile, con 79 voti di scarto, la richiesta di sollevare il conflitto. La questione riguarda l’interpretazione di competenze tra i poteri dello Stato. La Corte analizzerà ora la legittimità dell’atto e le eventuali implicazioni costituzionali.

La tesi sostenuta alla Camera dalla maggioranza di centrodestra, che il 15 aprile ha dato luce verde con 79 voti di scarto al conflitto di attribuzione, è che la posizione di Bartolozzi non possa essere separata da quella dei membri del governo già finiti nel fascicolo dei pm, ovvero il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per i quali lo scorso 9 ottobre era stata negata l'autorizzazione a procedere L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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