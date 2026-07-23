La Procura ha annunciato che procederà con un atto di forza nel caso Delmastro, generando tensioni tra magistratura e politica. Si prevede uno scontro istituzionale di grande portata, che potrebbe influenzare i rapporti tra i poteri dello Stato. La decisione arriva dopo le indagini e le accuse emerse nel procedimento. La situazione si sviluppa in un contesto di alta tensione tra le parti coinvolte.

Si preannuncia uno scontro istituzionale ad altissima tensione sull’asse tra magistratura e politica, destinato a segnare un capitolo cruciale nei rapporti tra poteri dello Stato. La Procura di Roma è pronta a valutare la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale qualora la Camera confermi il diniego all’acquisizione delle chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e Andrea Caroccia. La decisione dei magistrati arriverà solo dopo il voto dell’Aula di Montecitorio, previsto tra una settimana, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla magistratura.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso Delmastro, è terremoto al Governo: la Procura pronta all’atto di forza

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