Caso Delmastro-Caroccia Negato l’accesso alle chat Protesta 5 Stelle in Senato

Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'accesso alle chat di alcuni parlamentari coinvolti nel caso Delmastro-Caroccia. La decisione ha provocato una protesta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Senato. La vicenda riguarda l'eventuale accesso a conversazioni private e le implicazioni legali e politiche di questa scelta. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche, con richieste di chiarimenti e dibattiti sulla trasparenza delle indagini.