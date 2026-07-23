Caso Delmastro-Caroccia Negato l’accesso alle chat Protesta 5 Stelle in Senato
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'accesso alle chat di alcuni parlamentari coinvolti nel caso Delmastro-Caroccia. La decisione ha provocato una protesta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Senato. La vicenda riguarda l'eventuale accesso a conversazioni private e le implicazioni legali e politiche di questa scelta. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche, con richieste di chiarimenti e dibattiti sulla trasparenza delle indagini.
Esplode un vero e proprio terremoto politico in Parlamento dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera. La maggioranza di centrodestra ha infatti detto "no" alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire e utilizzare le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia (ed ex sottosegretario) Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, attualmente detenuto con l’accusa di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni con l’aggravante di averla commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso facente capo al gruppo dei Senese. La relazione del relatore Pietro Pittalis (Forza Italia), votata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Si è appena consumata in Parlamento l' #ennesima #vergogna di una #destra priva di ogni pudore e decenza. È stata bocciata la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia sul caso della Bisteccheria Cos x.com
Caso Delmastro. No della Giunta all’acquisizione delle chat tra lui e Caroccia. Il M5s occupa i banchi del governo facebook
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