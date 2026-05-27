La procura di Roma ha richiesto alle Camere l’autorizzazione per accedere alle chat tra un pubblico ministero e un avvocato, relative a un caso giudiziario. La richiesta è stata presentata ieri sera e nei prossimi giorni sarà nominato un relatore per l’esame della pratica. La difesa ha commentato che alcune frasi contenute nelle chat sono inopportune, ma non concernono attività criminali.

La richiesta è arrivata alla giunta nella serata di ieri e nei prossimi giorni si procederà con la nomina di un relatore per l'esame La procura di Roma ha chiesto alle Camere l'autorizzazione ad accedere alle chat tra Delmastro e Caroccia. La richiesta è arrivata alla giunta nella serata di i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Delmastro, pm chiedono accesso a chat con Caroccia, difesa: "Frasi inopportune ma niente a che fare con la criminalità"

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