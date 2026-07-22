La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e Mauro Caroccia, riguardanti il caso ‘Bisteccheria d’Italia’. La decisione è arrivata in seguito a un’istruttoria sulla richiesta della procura di Roma. Nel frattempo, i membri del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo in Senato.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat su richiesta della procura di Roma fra il deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e Mauro Caroccia a proposito del caso ‘ Bisteccheria d’Italia ‘. La maggioranza ha votato favorevolmente alla proposta del relatore Pietro Pittalis (FI), contrario il centrosinistra. Andrea Delmastro Delle Vedove (Foto Mauro Scrobogna LaPresse) M5S al Senato occupa banchi governo con cartelli “Fuori le chat”. Protesta in Aula del Senato del M5S dopo la decisione della Giunta. “ Oggi per noi i lavori finiscono qui “, ha detto il capogruppo del Movimento, Paolo Pirondini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Delmastro, no della Giunta al sequestro delle chat con Caroccia: M5S occupa i banchi del governo in Senato

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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