La Federazione belga ha annunciato che non ha ricevuto risposta dalla FIFA riguardo al caso Balogun e ha dichiarato che presenterà un ricorso. La disputa riguarda l’idoneità del giocatore, che ha suscitato polemiche tra le parti coinvolte. La situazione rimane tesa, con la federazione che si riserva di agire legalmente a causa del silenzio dell’organizzazione internazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla FIFA fino a questo momento.

E’ scoppiato il caso Balogun, la Federazione belga non ci sta e contrattacca: “FIFA silente, ricorso obbligato”. Il caso Folarin Balogun continua a generare tensioni e polemiche. In attesa di capire quali saranno le prossime mosse della FIFA, la Royal Belgian Football Association (RBFA) ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale, annunciando di aver presentato ricorso contro la decisione dell’organismo internazionale di revocare la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti. Secondo la federazione belga, la scelta della FIFA e il modo in cui è stata gestita la comunicazione della decisione sollevano dubbi procedurali e mancanza di trasparenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Balogun, la Federazione belga accusa: «Nessuna risposta dalla FIFA, ricorso inevitabile»

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