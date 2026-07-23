Caso Artem Tkachuk parla la difesa | Nessuna prova che fosse lì è vittima di un processo mediatico

Notizia in breve

L'avvocata di Artem Tkachuk ha dichiarato che non ci sono prove che dimostrino la presenza del suo assistito sul luogo dei fatti e ha definito il processo come mediatico. Dopo la condanna per il danneggiamento di tre auto, ha affermato di essere sconvolta dall’esito e ha annunciato un ricorso in appello. Ha anche riferito che Tkachuk avrebbe potuto risarcire i danni, ma si dichiara convinto della propria innocenza.