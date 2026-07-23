Caso Artem Tkachuk parla la difesa | Nessuna prova che fosse lì è vittima di un processo mediatico
L'avvocata di Artem Tkachuk ha dichiarato che non ci sono prove che dimostrino la presenza del suo assistito sul luogo dei fatti e ha definito il processo come mediatico. Dopo la condanna per il danneggiamento di tre auto, ha affermato di essere sconvolta dall’esito e ha annunciato un ricorso in appello. Ha anche riferito che Tkachuk avrebbe potuto risarcire i danni, ma si dichiara convinto della propria innocenza.
L'avvocata Padula difende Tkachuk commenta a Fanpage la condanna per il danneggiamento di tre auto: "Sconvolta da questo esito". E annuncia il ricorso in appello: "Artem poteva risarcire, ma è convinto della sua innocenza. Gli insulti alle forze dell'ordine? Ha chiesto scusa, sentiva di subire un'ingiustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Un anno di condanna e sei mesi per risarcire il danno come condizione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. E' quanto ha stabilito la giudice di Milano, Amelia Managò, nei confronti di Artem Tkachuk, l'attore italo- x.com
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