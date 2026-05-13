A Garlasco si prosegue con l'attenzione mediatica sul caso giudiziario che, da quasi vent'anni, occupa le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive. Durante una puntata di un programma di approfondimento, un commentatore ha ribadito l'assenza di prove concrete a carico dell'imputato, che resta al centro di un procedimento giudiziario ancora aperto. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge anche le dinamiche di un processo mediatico.

"È sempre Cartabianca", martedì 12 maggio su Rete 4, ha dedicato ampio spazio al caso che da quasi vent'anni non smette di interrogare la coscienza giudiziaria del Paese. Bianca Berlinguer ha ospitato due voci tra le più scomode del dibattito italiano: Antonio De Rensis, uno degli avvocati penalisti più noti d'Italia, difensore di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, e Piero Sansonetti, giornalista, scrittore e opinionista, direttore de “l'Unità”. Uno difende l'uomo condannato in via definitiva. L'altro osserva da giornalista garantista. Ma entrambi, ciascuno a modo suo, puntano il dito contro lo stesso bersaglio: il processo che si consuma fuori dalle aule di tribunale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco tra inchiesta e processo mediatico, Sansonetti a De Rensis: "Nessuna prova"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, Salvo Sottile replica a Roberta Bruzzone sull'esposto contro De Rensis: "Nessuna censura"Sul caso Garlasco continua a tenere banco l’esposto presentato da Chiara Ingrosso, ex inviata di Far West, contro Antonio De Rensis, legale di...

Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: "Fa paura alla formiche", "Maleducato"Scintille in tv a Lo Stato delle Cose: durante la discussione sul caso del delitto di Garlasco sono volate parole grosse tra Antonio De Rensis,...

Temi più discussi: Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; Delitto di Garlasco. Il lavoro del Ris di Cagliari, le stranezze e gli errori della prima inchiesta; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'.

#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? x.com

L'inchiesta Garlasco verso la conclusione, atteso un incontro tra il pm di Pavia e la procuratrice generale di Milano reddit

Quarta Repubblica: giustizia sotto i riflettori tra Garlasco, Minetti e inchieste sull'immigrazioneA Quarta Repubblica i paradossi della giustizia italiana, dai casi Garlasco e Minetti a un'inchiesta sulla gestione dei fondi per l'immigrazione a Roma. megamodo.com

Garlasco, le carte segrete su Sempio e il sistema Pavia: condannato l’ex carabiniere PappalardoCinque anni e 8 mesi per l'ex ufficiale dei carabinieri coinvolto nel caso Garlasco e nel processo Clean 2 a Pavia. ilfattoquotidiano.it