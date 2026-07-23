Una richiesta di archiviazione è stata presentata, riducendo le possibilità di un procedimento penale contro l’Inter, ma il caso arbitri non è stato chiuso. La vicenda rimane in piedi nel settore sportivo, in cui la Procura FIGC potrà analizzare i documenti inviati dalla Procura di Milano. Finora, non ci sono state decisioni definitive sulla responsabilità dell’Inter nell’ambito della giustizia sportiva.

Una richiesta di archiviazione che alleggerisce il quadro penale, ma che non spegne del tutto l’attenzione sulla vicenda. Il caso arbitri che coinvolge l’ Inter resta infatti aperto sul piano della giustizia sportiva, dove la Procura FIGC potrà compiere proprie valutazioni sulla documentazione trasmessa dalla Procura di Milano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i magistrati milanesi hanno chiesto l’archiviazione nei confronti del designatore Gianluca Rocchi e della società nerazzurra nell’indagine sulla presunta gestione dei rapporti con il settore arbitrale. Al momento, non sarebbero emersi elementi sufficienti per sostenere l’esistenza di un piano diretto a influenzare il regolare andamento delle competizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Caso arbitri, non è finita dopo l’archiviazione: cosa rischia ancora l’Inter

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