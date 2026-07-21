L'Inter ha presentato un atto di archiviazione riguardo al caso arbitri, definendo le ipotesi avanzate come semplici suggestioni prive di basi probatorie. Nel documento si specifica che le ipotesi e le illazioni non hanno consentito di elaborare accuse preliminari dettagliate o di portare avanti investigazioni approfondite. La società ha quindi concluso che non ci sono elementi sufficienti per procedere con ulteriori accertamenti o azioni legali.

"Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (.), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere". Lo si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato l'Inter, indagato per la legge sulla responsabilità degli enti nel caso arbitri. Nell'atto si sottolinea, pure, come l'assenza di elementi di prova porti a degradare "al rango della mera illazione" l'ipotesi di frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, l'ex designatore di cui, per tale reato, è stata chiesta l'archiviazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Caso arbitri, l'atto d'archiviazione dell'Inter: "Solo ipotesi e illazioni"

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