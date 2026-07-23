Oggi è stata depositata la sentenza numero 143 della Corte Costituzionale riguardante il caso Almasri. La decisione stabilisce che il ministro della Giustizia deve trasmettere subito al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale (Cpi). La sentenza si riferisce a un procedimento in cui si affrontano questioni di cooperazione tra le autorità italiane e la Corte penale internazionale.

È stata depositata oggi la sentenza numero 143 della Corte Costituzionale, nel quadro del caso Almasri, che specifica: “Il ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale (Cpi)”. Nello specifico vengono esaminate “le questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale”. Il caso risale al 2025, quando il generale libico Obama Njeem Almasri è stato arrestato in Italia sulla base di un mandato di arresto della Cpi. Il nodo arriva quando il generale è stato scarcerato due giorni dopo e rimpatriato in Libia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Almasri, Nordio “trasmetta subito a pg Roma richieste cooperazione Cpi”

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