La Corte costituzionale ha deciso che il ministero della Giustizia deve inviare senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja. La decisione riguarda il caso Almasri e impone al ministro di trasmettere subito le richieste di assistenza internazionale. La sentenza stabilisce un obbligo immediato di comunicazione tra le istituzioni italiane e la corte olandese.

La Corte costituzionale ha stabilito che il ministero della Giustizia deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja. Una decisione che avviene nell’ambito del caso Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, accusato di essere un torturatore. L’ufficiale libico era stato fermato in Italia il 19 gennaio 2025 su mandato della Corte penale internazionale, con le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, ma nell’arco di pochi giorni era stato scarcerato e riportato in Libia su un volo dei servizi, a causa dell’ inerzia del ministero della Giustizia che scelse di non chiedere la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, la Consulta: “Il ministro della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste di cooperazione dell’Aja”

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Caso Almasri: Scudo anche per Bartolozzi

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