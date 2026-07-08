La Corte costituzionale ha deciso di sospendere il processo a carico di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, in attesa di una decisione sullo scudo parlamentare esteso ai ministri. La decisione riguarda il riconoscimento della copertura legale per la responsabile durante il procedimento legato all’arresto e al rimpatrio di un generale libico, avvenuto nel gennaio 2025. La decisione sulla questione si attende a ottobre.

Il processo penale può attendere. Prima bisognerà stabilire se Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, fosse coperta dallo stesso “scudo” parlamentare riconosciuto ai ministri coinvolti nel caso del generale libico Osama Almasri, arrestato in Italia nel gennaio 2025 e successivamente rimpatriato. Lo ha deciso ieri la Corte costituzionale che ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura di Roma e del Tribunale dei ministri. Una decisione che, di fatto, congela il procedimento penale a carico della magistrata, imputata per false dichiarazioni ai pubblici ministeri nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata consegna alla Corte penale internazionale del generale libico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, la Consulta congela il processo a Bartolozzi: a ottobre la decisione sullo scudo parlamentare esteso all’ex capo di gabinetto di Nordio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bartolozzi: “Sul caso Almasri non ho chiesto io lo scudo. Ho solo eseguito gli ordini, Nordio era informato di tutto”Il caso Almasri è al centro di un'intervista in cui un ufficiale militare afferma di aver semplicemente eseguito ordini senza chiedere lo scudo, e...

Almasri, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso per salvare Bartolozzi: nei prossimi mesi la decisione nel meritoLa Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalla Camera per tutelare Giusi Bartolozzi, ex dirigente.

Temi più discussi: Caso Almasri, reati ministeriali e soggetti laici: ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera sulla posizione Bartolozzi; Ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi sul caso Almasri; Caso Almasri, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso su Bartolozzi. La decisione attesa dopo l’estate; Caso Almasri, Consulta: ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi.

Consulta, ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi sul caso Almasri x.com

Consulta, ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi sul caso Almasri reddit

Ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi sul caso AlmasriPer la Corte costituzionale è ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei ministri di Roma relativo all'omessa richiesta di autorizzazi ... ansa.it

Caso Almasri, Consulta: ammissibile il conflitto di poteri per BartolozziLa procura di Roma ha già chiesto di processare l’ex capa di gabinetto di Nordio con l’accusa di false dichiarazioni al pm ... repubblica.it