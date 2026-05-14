Caso Almasri la vittima del generale esclusa dal giudizio alla Consulta Gli avvocati | Ha vinto la ragion di Stato

La Corte costituzionale ha respinto l’istanza di intervento presentata da un richiedente asilo sud-sudanese, vittima di un generale libico, nel procedimento riguardante la scarcerazione di quest’ultimo. La richiesta di partecipare al giudizio è stata giudicata inammissibile dalla Corte. Gli avvocati della parte interessata hanno commentato la decisione, affermando che si tratta di una vittoria della “ragion di Stato”. La Corte d’Appello di Roma aveva sollevato una questione riguardante la libertà del generale libico.

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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di Lam Magok Biel Ruei, richiedente asilo sud-sudanese e vittima di Osama Almasri, di intervenire nel giudizio sulla questione sollevata dalla Corte d’Appello di Roma a seguito della scarcerazione del generale libico. I giudici romani sostengono l’incostituzionalità della legge di attuazione dello Statuto di Roma, che regola i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale, nella parte in cui non consente ai magistrati italiani di adempiere alle richieste dell’organismo senza la collaborazione del ministro della Giustizia: proprio quello che è mancato nel caso Almasri, portando alla liberazione – e al successivo rimpatrio con volo di Stato – del capo del carcere di Mitiga a Tripoli, ricercato per torture e crimini contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, la vittima del generale esclusa dal giudizio alla Consulta. Gli avvocati: “Ha vinto la ragion di Stato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La vittima del boia Almasri chiede giustizia alla ConsultaChi molla il boia Lam Magok vuole costituirsi nel procedimento costituzionale: «È l’ultima possibilità». Leggi anche: La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri, una vittima chiede il processo Si parla di: Pensioni, esenzione Irpef per le 'vittime del dovere' estesa a tutti i trattamenti: i chiarimenti dell'Inps. La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri, una vittima chiede il processoA pronunciarsi stavolta sarà la Consulta, che si riunirà domani, 13 aprile, in camera di consiglio dopo che Lam Magok - presunta vittima di Almasri - ha chiesto di essere ammesso nel giudizio davanti ... ilsole24ore.com Caso Almasri: la Cpi deferisce l'Italia all'Assemblea degli Stati Parte per mancata cooperazioneLa Corte penale internazionale ha ufficialmente deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati membri sul caso del rilascio di Njeem Osama Almasri, nonostante il mandato di arresto della Corte, violando ... it.euronews.com