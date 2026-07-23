L’ex Inail di piazzale della Vittoria a Forlì sarà convertita in circa 400 alloggi a canone calmierato destinati a medici e infermieri. La trasformazione prevede la realizzazione di una residenza pensata per il personale sanitario, con l’obiettivo di offrire alloggi a costi contenuti. L’intervento riguarda l’edificio situato nel centro della città e si inserisce in un progetto di riqualificazione. La struttura sarà destinata esclusivamente a professionisti del settore sanitario.

Forlì, 23 luglio 2026 – L’ex Inail di piazzale della Vittoria è destinata a trasformarsi in una residenza a canone calmierato per il personale sanitario. L’immobile forlivese è infatti uno dei 5 inseriti da Invimit nel nuovo piano nazionale di riqualificazione che punta a realizzare circa 400 alloggi, per un totale di mille posti letto, destinati a medici, infermieri e altri lavoratori della sanità. La stessa Invimit - società di gestione controllata al 100% dal Ministero dell’Economia – è la proprietaria dell’immobile. L’operazione è stata presentata a Milano dal presidente della società, Mario Valducci, nel corso di un convegno dedicato al Piano casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case per medici e infermieri, l’ex Inail si trasformerà in circa 400 alloggi a canone calmierato per sanitari

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