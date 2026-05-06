Case | consegnati alle famiglie cinque alloggi a canone calmierato

Questa mattina, presso la sede dell’Ater di Latina, si è svolta la cerimonia di consegna delle chiavi di cinque alloggi a canone calmierato a nuclei familiari che avevano atteso per anni. Le famiglie coinvolte hanno ricevuto ufficialmente le chiavi delle loro nuove abitazioni, che saranno destinate a supportare chi si trova in condizioni di difficoltà abitativa. La consegna si è svolta in presenza dei rappresentanti dell’ente e delle famiglie beneficiarie.

Dopo anni di attesa hanno ricevuto le chiavi del proprio alloggio: c’è stata questa mattina nella sede dell’Ater di Latina la cerimonia per la consegna, ad altrettanti nuclei familiari aventi diritto, delle chiavi di cinque abitazioni a canone calmierato. Gli appartamenti, situati in diversi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Case a canone calmierato, al via il piano per recuperare centinaia di alloggi in città Alloggi a canone calmierato, Vacchi (FdI) all’attacco: "Solo una goccia nel deserto"Il progetto del Comune di mettere a disposizione 46 alloggi nell’ambito del piano regionale ‘Sfitto zero’ scatena le prime polemiche politiche. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: India – Un salesiano alla guida di un progetto di edilizia popolare in una baraccopoli di Calcutta - ANS; Case popolari, moroso e proprietario di un altro immobile: il Comune gli revoca l'alloggio; Placentia Half Marathon, consegnati i pettorali della 29esima edizione; Emergenza abitativa a Palermo, consegnata casa popolare al quartiere Zen. Ferrandelli: Un segnale importante di fiducia nelle istituzioni. Case popolari: consegnati alloggi a sette famiglieFirenze, 27 marzo 2014 - Case popolari: oggi il vicesindaco Dario Nardella ha consegnato oggi, a sette famiglie inserite nella graduatoria sociale e in quella per la riserva sfrattati, le chiavi di ... lanazione.it San Gallo: fulmine fa esplodere albero, danni a case e auto - facebook.com facebook Libano, ACLED: "Da inizio 'tregua' +100 episodi di distruzione Idf di case ed edifici civili libanesi, come accaduto a Gaza" x.com