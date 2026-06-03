Sei nuovi alloggi a canone calmierato | apre il bando per giovani lavoratori under 40

È stato aperto un bando pubblico per l’assegnazione di sei alloggi di edilizia sociale a canone calmierato destinati a giovani lavoratori under 40. Gli appartamenti si trovano in un edificio storico nel centro di Bagnacavallo, all’interno di Palazzo Abbondanza in via Mazzini 51. Il progetto è gestito dal Comune e mira a offrire nuove soluzioni abitative a basso costo per i giovani.

Bagnacavallo avrà finalmente nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale. Da oggi infatti è stato aperto l'avviso pubblico per l’assegnazione degli appartamenti di “Casa Abbondanza”, il progetto realizzato dal Comune di Bagnacavallo all’interno di Palazzo Abbondanza, in via Mazzini 51.Casa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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