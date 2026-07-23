Casalecchio rapina in banca con dipendenti e clienti rinchiusi nel caveau | i rapinatori sono scappati

A Casalecchio di Reno, una rapina in banca ha portato alla chiusura dei dipendenti e dei clienti nel caveau. I rapinatori sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno circondato l’edificio armate e sono entrate per liberare le persone all’interno. L’allarme è scattato alla filiale di una banca locale, con i carabinieri che hanno fatto irruzione per mettere fine alla situazione. Nessuna informazione è stata fornita sui rapinatori o eventuali feriti.

L'allarme è scattato alla filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno. I carabinieri hanno circondato la banca armi in pugno prima di fare irruzione per liberare clienti e impiegati che erano rinchiusi nel caveau. In azione almeno tre rapinatori con un bottino di circa 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rapina in banca a Casalecchio: clienti e dipendenti chiusi nel caveau

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