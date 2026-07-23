In sei mesi, la Casa del Custode, inaugurata a gennaio nel polo culturale di Villa Gandini, è diventata uno dei centri di aggregazione più frequentati della città. Lo spazio ha registrato un elevato numero di presenze, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per la comunità locale. La struttura ha attratto un pubblico vario, contribuendo a rafforzare l’offerta culturale e sociale dell’area. I dati di affluenza indicano un incremento costante nel tempo.

Fa centro, la Casa del Custode, lo spazio inaugurato a gennaio all’interno del polo culturale di Villa Gandini, e in soli sei mesi diventa uno dei centri di aggregazione più frequentati della città. Sono ben 778, infatti, le presenze registrate dall’inaugurazione ad oggi (il 59% tra 14 e i 17 anni, il 18% under 14 e il 23% tra i 17 e i 25 anni) dalla struttura, gestita da Aliante che si giova della collaborazione di una ricca rete locale che comprende Moninga OdV, il Comitato Genitori CO.GE., l’Oratorio Don Bosco, Frog APS, PGS Smile ASD, il gruppo Cross Stitch, studenti universitari e giovani adulti. Pilastro del progetto è la libera... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa del Custode, presenze da record in soli sei mesi

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