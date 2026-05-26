quattro mesi da record un milione di presenze

Oltre un milione di presenze nei primi quattro mesi dell’anno. E’ quanto accaduto nella sola Rimini, ed è un record. Il primo a mettere le mani avanti è il sindaco Jamil Sadegholvaad perché ‘un milione non fa primavera’, ma è pur sempre un buon segnale per la stagione alle porte, soprattutto se il mese di maggio si prospetta anch’esso da record. Un passo alla volta. I dati sui pernottamenti nei primi quattro mesi dell’anno segnano un risultato che non solo è del tutto nuovo per il periodo post pandemico, ma è anche la prima volta che nei primi mesi dell’anno, quelli che un tempo erano freddi e poco accoglienti per la Riviera, ha visto le presenze attestarsi a 1 milione e 47mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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