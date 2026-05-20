eTwinning da record | +70% di nuovi docenti iscritti 11.000 prof in piattaforma in soli 12 mesi

Nel corso dell'ultimo anno, la piattaforma eTwinning ha visto un aumento del 70% di nuovi docenti iscritti, portando il totale degli insegnanti sulla piattaforma a 11.000 unità. Questa crescita si è verificata in un arco di dodici mesi e rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. La community europea dedicata all’educazione digitale continua a registrare numeri in costante aumento nel nostro Paese, come confermato dal Rapporto Erasmus+ INDIRE 2025, recentemente pubblicato dall’Agenzia Nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui