Circa 11 milioni di notifiche di cartelle esattoriali sono in arrivo per famiglie, professionisti e imprese con pendenze fiscali. Le procedure di riscossione si stanno intensificando e possono portare a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Le notifiche riguardano debiti fiscali ancora non saldati e vengono inviate tramite posta o modalità elettronica. La verifica della reale esistenza del debito può essere fatta consultando la documentazione ufficiale o tramite i canali di accesso online dell'ente di riscossione.

Ci sarebbero circa 11 milioni di cartelle esattoriali destinate a famiglie, professionisti e imprese con pendenze fiscali. La macchina della riscossione accelera, con procedure che possono portare a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Allo stesso tempo, però, resta il nodo dei crediti difficilmente recuperabili, cioè debiti formalmente ancora iscritti ma che, nella pratica, potrebbero non trasformarsi mai in incassi reali per lo Stato. Per i contribuenti, è necessario distinguere un debito effettivamente esigibile da un debito “fantasma”, prescritto, intestato a soggetti non più aggredibili o viziato da errori procedurali. Cartelle esattoriali, come distinguere debito reale da fantasma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cartelle esattoriali, in arrivo 11 milioni di notifiche: come capire se debito è reale

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