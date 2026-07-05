Fisco in arrivo 11 milioni di cartelle esattoriali | a chi si rivolgono cosa si rischia e come cambiano i pignoramenti

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra circa 11 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, circa 19 milioni di contribuenti italiani riceveranno notifiche fiscali. Le procedure esecutive sono state accelerate e ci sono possibilità di pignoramenti immediati. Sono stati segnalati frequenti vizi di forma nelle notifiche, che possono rappresentare un motivo di contestazione.

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Una nuova massiccia ondata di notifiche fiscali si appresta a colpire circa 19 milioni di contribuenti italiani. Tra procedure esecutive accelerate e minacce di pignoramento immediato, ecco la mappa dei rischi reali e le vie per scovare i frequenti vizi di forma dell'Erario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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