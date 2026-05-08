La Corte di Cassazione ha stabilito che le notifiche delle cartelle esattoriali devono essere eseguite in modo conforme alle procedure previste dalla legge, limitando l'uso di copie fotocopiate. La decisione sottolinea l'importanza di rispettare le norme sulla prova durante le notifiche fiscali, richiamando le autorità fiscali a garantire la regolarità delle procedure. La sentenza chiarisce che le notifiche in fotocopia non sono considerate sufficienti per la validità delle comunicazioni ufficiali.

Cartelle esattoriali e notifiche: la Cassazione richiama il Fisco al rispetto rigoroso delle regole della prova. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12443 del 4 maggio 2026 sta facendo molto discutere nel mondo del diritto tributario. Al centro della decisione vi è un tema che riguarda migliaia di cittadini: la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione produce soltanto copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento. Abbiamo chiesto un commento all’Avv. Antonio Mancino, che da anni segue contenziosi in materia tributaria ed esecutiva. “ Questa pronuncia della Cassazione è importante perché riafferma un principio semplice ma fondamentale: il diritto di difesa del cittadino non può essere compresso da prassi burocratiche approssimative.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cartelle esattoriali: la Cassazione mette un limite alle notifiche “in fotocopia”

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