Dopo due anni in trasferta la Carrarese finalmente giocherà la prima di campionato in casa. Gli azzurri inizieranno la loro terza stagione consecutiva in serie B allo stadio dei Marmi il 22 agosto contro il Mantova in quello che sarà un primo importante scontro salvezza. La presentazione ufficiale del calendario è avvenuta ieri ad Ascoli proprio dove dovrà andare la squadra di Gabriele Cioffi il 29 agosto nella prima trasferta. Una sfida contro una neopromossa ambiziosa che sta facendo il pieno di abbonamenti. La terza giornata sarà già tempo di derby con il match interno contro l’Empoli (5 settembre) poi arriveranno la trasferta a Catanzaro (12 settembre) ed un’altra gara interna contro una matricola, il Benevento (19 settembre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Il nuovo campionato prende vita. Le sfide più importanti da cerchiare di rosso

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