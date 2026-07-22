Meloni | Ridurre le liste d’attesa è una delle sfide più importanti per la nostra sanità

I dati del 2026, certificati dall'Agenas, indicano che le liste d’attesa nel sistema sanitario sono ancora un problema rilevante. La premier ha affermato che ridurle rappresenta una delle principali sfide per migliorare il funzionamento del settore. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento in cui ha sottolineato l’impegno del governo a intervenire su questa criticità.

Giorgia Meloni ROMA – “Ridurre le liste d’attesa è una delle sfide più importanti per la nostra sanità. I primi dati del 2026, certificati da Agenas, ci dicono che siamo sulla strada giusta: nei primi sei mesi di quest’anno sono state effettuate 1,6 milioni di visite ed esami in più entro i tempi previsti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È un risultato incoraggiante, frutto del lavoro avviato con la riforma sulle liste d’attesa. Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare e che troppi cittadini aspettano ancora troppo per una prestazione sanitaria. Per questo continueremo a lavorare con determinazione, insieme alle Regioni, per garantire tempi sempre più rapidi e un servizio sanitario più efficiente”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Sanità: Schillaci, insieme alle Regioni contro le liste d'attesa

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