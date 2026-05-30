In un museo di Roma, giovani guide sotto i 18 anni raccontano storie di Resistenza attraverso oggetti e materiali visivi. Tra i reperti, un panino con la scritta “Forza mamma”, un calzino con messaggi di incoraggiamento e manifesti, documenti e filmati d’epoca. Questi simboli non saranno più solo oggetti silenziosi, ma strumenti per mantenere viva la memoria.

L’involucro di un panino con scritto “Forza mamma”, un calzino cucito con messaggi di incoraggiamento e poi manifesti, documenti e filmati: quest’anno i simboli della Resistenza non saranno solo muti reperti storici. Nella IV edizione di “La Resistente – Festival della memoria e della Liberazione” – in programma dal 4 al 7 Giugno al Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma – la memoria non sarà più “lettera morta” ma prenderà vita grazie allo sguardo senza filtri di giovani ragazzi e ragazze. “Quello che ho voluto fare con questo Festival è smettere di parlare ai ragazzi e lasciare che siano loro a farlo – ha detto al Fatto Quotidiano la regista e direttrice artistica del Festival Susanna Nicchiarelli – hanno moltissime cose da dire sui temi della Resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Resistenza vista dai ragazzi, così guide under 18 danno vita alle storie del Museo di via Tasso a Roma: “La memoria non diventi mai lettera morta”

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