“Sono state audizioni importanti quelle sul Defr, un confronto franco nel quale abbiamo ascoltato con attenzione tutte le istanze presentate dalle organizzazioni sindacali e datoriali e dalle associazioni di promozione sociale e degli Enti locali”. Così Marco Bertucci, Fd’I, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. Apprezzamenti per le politiche di risanamento. “Registriamo con orgoglio le parole di apprezzamento arrivate – aggiunge – in particolare, dai sindacati e dalle organizzazioni datoriali sul Defr e sulle politiche di risanamento dei conti portate avanti dalla Giunta del Presidente Rocca: è importante... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Lazio: Bertucci (Fd’I), audizioni con parti sociali importante momento di confronto ed ascolto

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