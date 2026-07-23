I volontari che lavorano nella Casa Circondariale Don Bosco di Pisa hanno segnalato un peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti durante l’estate. In particolare, riferiscono che ci sono solo tre docce disponibili per 60 detenuti. Le denunce si sommano a quelle di politici locali e regionali che avevano già evidenziato problemi simili in passato. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o interventi da parte delle autorità in merito.

Alle denunce dei giorni scorsi di politici locali e regionali, si aggiungono quelle delle volontarie e dei volontari che operano nella Casa Circondariale Don Bosco di Pisa che "esprimono fortissima preoccupazione per il peggioramento, in questa torrida estate, delle condizioni di vita della popolazione carceraria. Un peggioramento, riflettono, dovuto a: "Il sovraffollamento al 156% che rende difficile la gestione dell’istituto e incide su situazioni già inaccettabili (si pensi a 3 docce per 60 detenuti); le infestazioni da cimici che si insinuano nei mobili e nei materassi e che provocano infezioni e sofferenze quotidiane alle persone ristrette; i ritardi nella gestione di istanze (permessi premio, art. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcere, le denunce dei volontari: "Tre docce per 60 detenuti"

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