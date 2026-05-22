Picchiati e lasciati nudi in cella | dopo le denunce dei detenuti il Garante nazionale visita il carcere di Opera

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le accuse di abusi e violenze riportate da detenuti e testimonianze raccolte da un'associazione, il Garante nazionale ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Opera. L'indagine si è concentrata sulle condizioni dei detenuti, che sarebbero stati picchiati e lasciati nudi in cella. Al termine della visita, il Garante ha annunciato che verrà redatta una relazione dettagliata sui risultati riscontrati durante il controllo.

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Dopo l'inchiesta di Fanpage.it e le testimonianze raccolte dall'associazione Quei Bravi Ragazzi Family su presunti abusi e violenze sui detenuti, il Garante nazionale visita il carcere di Opera e annuncia una relazione sulle condizioni riscontrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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