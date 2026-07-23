ORCIERES-MERLETTE – Il primo assaggio di Alpi è graditissimo a Richard Caparaz, ma non ispira gli uomini di classifica. Pogacar, Evenepoel e gli altri pensano a salvare le gambe in vista del doppio traguardo in cima all’Alpe d’Huez di venerdì e sabato. Ne viene fuori la classica fuga da lontano e il colpo lo affonda l’ecuadoriano Carapaz, un maestro di tappe così. Lo scatto decisivo a 3 km dall’arrivo, quando il vincitore del Giro 2019 era in un gruppetto di sei uomini. Una capacità fuori dal comune per Carapaz di trovare il momento giusto, l’idea buona sempre. Sul Markstein c’era già andato vicino, Pogacar l’aveva raggiunto a un km dalla vetta del Col du Haag, e dopo il traguardo gli aveva detto sorridendo “sta arrivando, Richi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Carapaz vince a Orcières-Merlette, Pogacar gestisce alla vigilia della doppia Alpe d’Huez

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