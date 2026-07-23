Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta da Voiron a Orcières Merlette su un percorso di 185 chilometri. Tappa caratterizzata da salite impegnative e condizioni meteorologiche variabili. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, rimanendo in testa alla classifica generale. La vittoria di Carapaz rappresenta una tappa importante per la classifica di giornata, senza modificare la posizione del leader della corsa.

Richard Carapaz trionfa nella diciottesima tappa del Tour de France 2026. PARIGI (FRANCIA) – Richard Carapaz ha dimostrato il suo straordinario talento e la sua determinazione, vincendo la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcières Merlette, un percorso impegnativo di 185.2 km. L’atleta ecuadoriano, in forza all’EF Education Easy-Post, ha scelto il momento giusto per staccare i suoi compagni di fuga, consolidando la sua posizione di forza e avvicinandosi alla sua nona vittoria in un grande giro, la seconda nella storica Grande Boucle. Alle spalle del campione olimpico di Tokyo 2020, Mauro Schmid (Team Jayco Alula) si è classificato secondo, mentre il terzo posto è andato all’americano Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carapaz trionfa nella 18^ tappa del Tour, Pogacar resta in maglia gialla.

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¡RICHARD CARAPAZ GANA LA ETAPA 18 DEL TOUR DE FRANCIA TRAS UN ATAQUE DEMOLEDOR!

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